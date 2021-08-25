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Akdeniz’de yunusların görsel şöleni

Hatay’ın Samandağ ilçesi açıklarında yunusların görsel şöleni cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çevre 25.08.2021, 14:01
Akdeniz’de yunusların görsel şöleni

Hatay’ın Samandağ ilçesi açıklarında yunusların görsel şöleni cep telefonu kamerasına yansıdı.

Akdeniz’e kıyısı olan Samandağ ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesinin çevresinde yunuslar belirdi. Bir süre bölgede kalan yunuslar görsel şölen sunarken onları gören teknedekiler, izlenmesi keyif veren anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Bir süre bölgede kalan yunuslar daha sonra gözden kayboldu.

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