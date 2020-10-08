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Akdeniz fokundan ibretlik ‘çöp tepkisi’
ANTALYA’DA DENİZDEKİ ÇÖP DOLU POŞETİ AĞZIYLA ALIP SAVURAN AKDENİZ FOKUNUN GÖRÜNTÜSÜ, TATİLCİLERİN CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI. FOKUN BU HAREKETİ SONRASI TURİSTLER, ‘OH MY GOD’ (AMAN ALLAH’IM) TEPKİSİ VERDİ.
Çevre 08.10.2020, 14:02
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Antalya’da denizdeki çöp dolu poşeti ağzıyla alıp savuran Akdeniz fokunun görüntüsü, tatilcilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Fokun bu hareketi sonrası turistler, ‘Oh my god’ (Aman Allah’ım) tepkisi verdi.
Kaş ilçesinde denizi seyreden tatilciler, Kaş limanı açığında nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir Akdeniz fokunu fark ederek cep telefonlarıyla kayda girdi. Denizde içerisinde çöplerin olduğu bir poşeti ağzıyla tutup savuran fok, ardından yüzmeye devam etti. Foku görüntüleyen turistlerden bazıları da bu harekete karşılık ‘Oh my god’ (Aman Allah’ım) tepkisini verdi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntü, çok sayıda beğeni ve izlenme aldı.
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