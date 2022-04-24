Akdamar Adası’nda ilkbahar güzelliği

Van’daki tarihi zenginliğin ve doğal güzelliklerin başından gelen ve ilkbahar mevsiminde badem ağaçlarının çiçekleriyle süslenen Akdamar Adası, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Kış mevsiminde kar altındaki Akdamar Adası, ilkbaharda Van Gölü’nün ve gökyüzünün eşsiz maviliği, yemyeşil doğası ve çiçek açan badem ağaçlarıyla ziyaretçilere görsel şölen sunuyor. Van’daki tarihi zenginliğin ve doğal güzelliklerin başından gelen ve ilkbahar mevsiminde badem ağaçlarının çiçekleriyle süslenen Akdamar Adası, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Gevaş ilçesinden 20 dakika süren tekne yolculuğunun ardından ulaşılan ada, her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Her yıl nisan ve mayısta açmaya başlayan çiçeklerle seyrine doyum olmayan bir görünüme bürünen adanın, gölün maviliği ve karlı Artos Dağı ile bütünleşmesi de güzel görüntüler oluşturuyor.

Emine Galiç Şengöz, "Erciş’te okul öncesi öğretmeniyim. Bu gün Erciş Evrensel Fotoğrafçıları Derneği üyesi 30 arkadaşımızla ile birlikte Akdamar Adasına geldik. Şuan ada bembeyaz halde. Adeta gelinliğini giymiş. Badem ağaçlarının açması ile çok güzel fotoğraflar elde ettik. Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 24-26 Nisan 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan 1. Akdamar Badem Çiçeği Foto Safari Fotoğraf Maratonu yarışması için bizde arkadaşlarımızla çektiğimiz fotoğraflarla yarışmaya katılacağız. İnşallah güzel başarılar elde ederiz. Bütün doğa severleri fotoğraf severleri adamıza bekliyoruz. Burası gerçekten görülmesi gereken bir yer" dedi.