Akçay Çayı’nda hummalı çalışma

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak adına Akçay Çayı’nda yaklaşık 15 bin metre uzunluğunda yapılacak olan ıslah çalışması ile çiftçilerin tarımsal faaliyetlerinin devamlılığını hedefliyor.

DSİ Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Aydın ili ve ilçelerinde, son dönemlerde DSİ tarafından yapılan toplu makinalı çalışmalar ile tarımsal faaliyetlerin devamlılığı ve taşkın kontrolünü azami olarak azaltıldı. DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Tarım arazilerinin taşkınlardan korunması amacıyla; Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde bulunan Akçay Çayı’nda DSİ 21. (Aydın) Bölge Müdürlüğümüzün idari imkanları ile yapılmakta olan ıslah çalışması aralıksız devam etmektedir. Yaklaşık 15 bin metre uzunluğunda yapılacak olan ıslah çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte tarım arazileri taşkınlardan korunarak bölge çiftçilerimizin tarımsal faaliyetlerinin devamlılığına katkıda bulunulacaktır” ifadelerini kullandı.