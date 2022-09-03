banner591

banner590

banner547

Son Dakika

Akçakoca’da hortum paniği

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen dev hortum kısa süreliğine tedirginliğe yol açtı. Denizde oluşan hortum kısa sürede kayboldu.

Çevre 03.09.2022, 20:27
Akçakoca’da hortum paniği

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen dev hortum kısa süreliğine tedirginliğe yol açtı. Denizde oluşan hortum kısa sürede kayboldu.

Akçakoca ilçesinde sağanak yağış etkili olurken, Karadeniz açıklarında dev hortum meydana geldi. Hortum kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Hortum, deniz üzerinde yaklaşık 10 dakika etkili olduktan sonra kayboldu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Gaziantep FK 4 10
3. Trabzonspor 5 10
4. Adana Demirspor 4 9
5. Konyaspor 4 8
6. Fenerbahçe 4 7
7. Başakşehir 3 7
8. Galatasaray 4 7
9. Kayserispor 4 6
10. Antalyaspor 4 6
11. Giresunspor 4 6
12. Alanyaspor 4 5
13. Karagümrük 3 3
14. İstanbulspor 4 3
15. Kasımpaşa 4 3
16. Sivasspor 4 2
17. Ümraniye 5 1
18. Ankaragücü 3 1
19. Hatayspor 3 0
Takımlar O P
1. Bodrumspor 4 10
2. Pendikspor 3 7
3. Eyüpspor 4 7
4. Bandırmaspor 2 6
5. Sakaryaspor 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Gençlerbirliği 4 5
8. Göztepe 4 5
9. Keçiörengücü 3 4
10. Boluspor 3 4
11. Adanaspor 3 3
12. Tuzlaspor 4 4
13. Manisa Futbol Kulübü 2 3
14. Erzurumspor 4 3
15. Rizespor 2 2
16. Altınordu 3 2
17. Denizlispor 3 1
18. Ö.K Yeni Malatya 3 1
19. Altay 3 0
Takımlar O P
1. Arsenal 5 15
2. Tottenham 6 14
3. M.City 5 13
4. Brighton 5 10
5. Liverpool 6 9
6. Brentford 6 9
7. M. United 5 9
8. Leeds United 6 8
9. Fulham 6 8
10. Newcastle 6 7
11. Southampton 6 7
12. Chelsea 6 7
13. West Ham United 6 7
14. Wolverhampton Wanderers 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Nottingham Forest 6 5
17. Bournemouth 6 5
18. Everton 6 4
19. Aston Villa 5 3
20. Leicester City 5 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 12
2. Real Betis 4 9
3. Atletico Madrid 4 9
4. Barcelona 3 7
5. Athletic Bilbao 3 7
6. Villarreal 3 7
7. Celta Vigo 4 7
8. Osasuna 3 6
9. Real Sociedad 4 6
10. Mallorca 4 5
11. Almeria 3 4
12. Girona 4 4
13. Rayo Vallecano 3 4
14. Valencia 3 3
15. Sevilla 3 1
16. Espanyol 3 1
17. Elche 3 1
18. Getafe 3 1
19. Real Valladolid 3 1
20. Cadiz 4 0
28
parçalı bulutlu