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Akçakoca’da hortum paniği
Düzce’nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen dev hortum kısa süreliğine tedirginliğe yol açtı. Denizde oluşan hortum kısa sürede kayboldu.
Çevre 03.09.2022, 20:27
Düzce’nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen dev hortum kısa süreliğine tedirginliğe yol açtı. Denizde oluşan hortum kısa sürede kayboldu.
Akçakoca ilçesinde sağanak yağış etkili olurken, Karadeniz açıklarında dev hortum meydana geldi. Hortum kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Hortum, deniz üzerinde yaklaşık 10 dakika etkili olduktan sonra kayboldu.
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