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Ak pelikanlar göç hazırlığına kanat çırpıyor

Amasya’nın Suluova ilçesindeki Yedikır Baraj Gölü’nde üreme dönemini tamamlayan ak pelikanlar ve göçmen anaç kuşlar, büyüttükleri yavrularıyla kanat çırparak sonbaharda Afrika kıtasına yapacakları göçün hazırlıklarına başladı.

Çevre 11.08.2021, 15:08
Ak pelikanlar göç hazırlığına kanat çırpıyor

Amasya’nın Suluova ilçesindeki Yedikır Baraj Gölü’nde üreme dönemini tamamlayan ak pelikanlar ve göçmen anaç kuşlar, büyüttükleri yavrularıyla kanat çırparak sonbaharda Afrika kıtasına yapacakları göçün hazırlıklarına başladı.

Yaban hayatın sürmesi için koşulların en uygun olduğu ender güzergahlardan olan ve Yedi Kuğular Kuş Cenneti olarak da bilinen baraj gölünde 100’den fazla kuş türü yaz döneminde konaklıyor. Suların yer yer çekildiği göl, özellikle de ak pelikanların üreme alanı olarak konuşlandıkları Türkiye’deki iki sulak alandan biri olarak biliniyor.

En son 17 yıl önce yuva kurduğu Anadolu’da nesli tükenme tehlikesinde olan Telli Turna çifti ve bu yıl doğan yavruları bölgede kuş gözlemcileri tarafından görüntülendi.
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