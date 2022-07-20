AK Partili gençlerden Mersin’deki ağaç katliamına tepki

AK Parti Mersin İl Gençlik Kolları üyesi bir grup genç, yaklaşık yarım asırlık kauçuk ağacının matkapla delinerek yabancı madde enjekte edilmek suretiyle kurutulmasına tepki gösterdi.

Özgecan Aslan Meydanı’nda bir araya gelen AK Parti Mersin İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Yılmaz ve bir grup partili genç, Özgecan Aslan’ın sembolü haline gelen Barış Meydanı’nda Mersin’in yarım asırlık simgesine sahip çıkmak için toplandıklarını söyledi. Son yapılan belediye meclisinde Cumhur İttifakı meclis üyelerinin sorusu üzerine Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in ağacın kalan kısmını kurtarmaya çalıştıklarını söylediğini hatırlatan Yılmaz, "Fakat ortaya çıkan görüntüler bize gösterdi ki, ağaç katliamının sorumluları daha önce yerel bir gazeteyi basan ve belediye personeli olan örgüt mensuplarıdır. Binlerce emekçiyi işten çıkaran CHP’li belediye, meğer kendisine meclis baskını yapacak, demokrasimizin temellerinden olan özgür basın mensuplarımız ve gazetecilerimize saldırı düzenleyecek, doğa cenneti bu güzel şehrimizde ağaç katledecek bu tip insanlara ihtiyaç duymuştur" dedi.

Gezi Parkı olaylarına destekle başlayıp, sağlıklı ve temiz bir doğa adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın lafla değil icraatla kazandırdığı ’Millet Bahçeleri’ne karşı çıkmasıyla devam eden süreçten CHP’nin doğa ve temiz bir gelecek için neler yaptığının en güzel örneğine şu an Mersin’de Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda şahitlik edildiğini söyleyen Yılmaz, "Daha kendi teşkilatından bihaber CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı, disipline sevk ettiğin genel başkan yardımcın, il gençlik örgütü başkanın ve Mersin örgütün her seferinde şiddet, kin ve nefret söylemlerinin yanı sıra şimdi de Mersin’deki bu katliamın sorumlusu olan Toroslar İlçe Gençlik Kolları Başkanın, teşkilatlarını ve seni Mersin kamuoyuna ve vicdanına havale ediyoruz. Mersin’in en işlek bölgesindeki ağacı katletmeye cüret edecek kadar çirkinleşen bu insanları esefle kınıyoruz" diye konuştu.