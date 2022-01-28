banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
İmamoğlu mobese görüntüleri için savcılığa başvurdu
İmamoğlu mobese görüntüleri için savcılığa başvurdu
Enerji krizi jeneratör satışlarını uçurdu!
Enerji krizi jeneratör satışlarını uçurdu!
Galatasaray yeni kalecisini buldu
Galatasaray yeni kalecisini buldu
Zeydan Karalar:
Zeydan Karalar: "Elimizden ne geliyorsa yapacağız”

AK Parti’den can dostlar için büyük seferberlik

AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı, kar yağışının etkisini sürdürdüğü bu günlerde 81 il teşkilatıyla can dostların ihtiyaçlarını giderecek önemli bir seferberliğe imza attı.

Çevre 28.01.2022, 18:49
AK Parti’den can dostlar için büyük seferberlik

AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı, kar yağışının etkisini sürdürdüğü bu günlerde 81 il teşkilatıyla can dostların ihtiyaçlarını giderecek önemli bir seferberliğe imza attı.

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, “7 gün 24 saat esasına göre devletimizin tüm kurumları ve ülkemizin dört bir yanında hizmetleriyle belediyelerimiz, ayrıca tüm teşkilatlarımız vatandaşlarımızın yanında oldu, ihtiyaç sahiplerini gözetti. Mevsim koşulları dolayısıyla meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukların ve mağduriyetlerin önüne geçecek çok önemli çalışmaları hayata geçirdi. Bununla birlikte şehirlerde ve doğada birlikte yaşadığımız hayvan dostlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için biz de tüm il ve ilçelerimizde Gençlik Kollarımız ile birlikte kapsamlı bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Şehirlerimizin merkezlerinde ve merkezden uzak kırsal alanlardaki farklı noktalarda can dostlarımız için yem ve mama bırakılması, ağaçlara kuşlar için meyveler takılması, pencere önlerine ekmek kırıntıları koyulması gibi çeşitlendirilebilecek eşzamanlı çalışmalar yapıyoruz. İnancımız ve medeniyetimiz bizlere tüm canlılara hürmeti öğütler. Bu anlayışın rehberliğinde çalışmalarımız teşkilat mensuplarımızın, konuya hassasiyeti olan vatandaşlarımızın, hayvan severlerin, gençlerin ve çevre gönüllüsü Cemre’lerin geniş katılımıyla hayata geçiyor. Sıfır atık yaklaşımını çalışmamızın merkezine alıyor, özellikle atık malzemeleri geri dönüşüm ile can dostlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesinde kullanıyoruz. ‘Bize Emanet’ diyerek sürdürdüğümüz çalışmamız ile tüm canlıların bizlere emanet olduğu, aynı zamanda korunup gözetilmesi gerektiği vurgusu yapıyoruz. Bu seferberliğe katılan ve destek veren teşkilatlarımıza, genç kardeşlerimize ve duyarlı vatandaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Karaaslan, “TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Hayvanları Koruma Kanunu’nun ardından Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sahipsiz hayvanlar için AK Partili belediyelerimize yönelik bakımevleri ve barınakların kurulması, mevcutların şartlarının daha da iyileştirilmesi yönündeki çağrısıyla birlikte yerel yönetimlerimiz hem vatandaşlarımızın güvenliği hem de can dostlarımız için hızla harekete geçti. Barınakların koşullarının iyileştirilmesi, gıda atıklarından mama üretilmesi gibi konularda can dostlarımız için titizlikle çalışmaya devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.

81 il ve ilçelerde gerçekleştirilen çalışma ile ilgili farkındalığın oluşturulması ve yurt çapında daha geniş kapsamlı bir seferberliğe dönüşmesi için “BizeEmanet” etiketinin kullanıldığı sosyal medya çalışması şu anda Türkiye gündeminde en üst sıralarda yer alıyor. Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı ile Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma bir günle sınırlı kalmayacak, kış şartlarının etkili olduğu süre boyunca devam edecek.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11