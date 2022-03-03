AK Parti İl Başkanı Başaran’dan zeytinlik açıklaması

Balıkesir AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, zeytinlik üzerinden algı operasyonu yapıldığını iddia ederek, muhalefeti sert dille eleştirdi.

Son günlerde zeytinlikler üzerinden medyada algı operasyonu yapıldığını söyleyen AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, zeytinlik konusunda açıklamalarda bulundu. Başaran, "Son günlerde yine malum çevrelerce ’Zeytin Ağaçlarının ve alanlarının tahrip edileceği, maden şirketlerine peşkeş çekileceği, Zeytinliklerin yok edileceği’ yönünde basında ve sosyal medya platformlarında algı yürütülmektedir. Muhalefet partisi CHP’nin Balıkesir Milletvekilleri Ahmet Akın ve Ensar Aytekin ile CHP’den belli bir kesim bu algının oluşması için gayret içerisinde olduklarını görüyoruz. CHP’de Enerji’den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Ahmet Akın’ın enerji kaynaklarının sağlanması ve ülkemizdeki enerji ihtiyacının ne durumda olduğunu bilmediği veya görmek istemediği aşikardır. Ortaya koydukları iddia tamamen bilgisizlikten ve Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliği anlama meziyetlerinin düşük olduğundan kaynaklanmaktadır. CHP Milletvekilleri, zeytinlikleri kimin katlettiğini zeytinlik alanlarının kimler tarafından peşkeş çekildiğini görmek istiyorsa haritayı ve kıyı fotoğraflarını şöyle önlerine alıp bir baksınlar. Fethiye’den Çanakkale’ye kadar alanlardaki yerleşim yerlerinin belediyeleri yaklaşık 30-40 senedir CHP’li belediyelerin ellerinde. Hemen hemen yüzde 95’i CHP’li belediyelerin ellerinde ve 30-40 senedir buraları idare ediyorlar. Zeytinlik alanları imara açılmış olan yerleri şöyle bir değerlendirdiklerinde zeytinlikleri kimin katlettiği gayet net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Aslında ben kendilerine daha kısa bir yöntem söyleyeyim. Şöyle aynanın karşısına geçip baktıklarında zeytinlikleri kimin katlettiğini görmüş olacaklar. Zihniyet olarak, parti olarak daha fazla söz söylemeye gerek yok aslında" dedi.

İl Başkanı Başaran, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkesini seven ve ülkesinin dışa bağımlılığını bitirmek isteyen biri bu duruma karşı çıkmaması gerekiyor. Ama ne yazıktır ki, muhalefetteki CHP’li vekiller ve CHP’li belediyeler Enerji Kaynaklarının arttırılması yönündeki gayretimizi, ters algı yaratarak zeytinlikler yok edilecek iddiasını öne sürmekteler. Onların amacı bellidir. Türkiye’nin dışı bağımlılıktan kurtulmaması için üstün gayret gösterdikleri ortadadır. 20 yıllık Ak Parti iktidarından önce 80 yıldır enerji alanında bir çivi dahi çakmayanlar, şimdi dışa enerji alanında dışa bağımlılıktan kurtulmak için çalışan Ak Parti’nin önünü kesmek için yalan siyasetlerine devam ediyorlar. Bu ülkenin enerji için yer altındaki madenine ihtiyacı varsa o maden çıkarıp enerji ihtiyacımızı karşılayacak yatırımlar yapılacaktır. Ülkesinin geleceğini düşünmeyenlerin bu konuda söyleyecek sözleri olamaz. Bu nedenledir ki; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın yayınladığı yönetmelik açık ve nettir. Yayınlanan yönetmeliğe göre CHP’lilerin dediği zeytinimizi yok etmiyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımızın iznine ve uygun görüşüne bağlı olarak yeni alanlar açıp, o alanlara zeytinlerin taşınmasını gerçekleştirecek hükümleri bağlayıcı olarak ortaya koyuyoruz. Kamu yararının gözetilmesi şartıyla, sahada madencilik faaliyetlerinin yürütülmesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın iznine tabi olacaktır. Sahadaki zeytin ağaçları Tarım ve Orman Bakanlığı’nın izni ve uygun görüşüyle, faaliyet yürütülecek saha ile eşdeğer büyüklükteki yeni bir bölgeye taşınacaktır. Zeytin ağaçların kesilmesi söz konusu değildir. Tüm taşıma masrafını faaliyeti yürütecek şirket karşılayacak. Zeytin ağaçlarının taşınacağı bölge, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenecek ve mücbir bir sebep olmadıkça taşınma işlemi olmayacaktır. Zeytin sahasının taşınmasına ilişkin tüm masraflar ve ortaya çıkacak tüm talepler, ilgili sahada maden faaliyeti yürütecek şirket tarafından karşılanacaktır. İlgili firma, taşınan ve tutmayan her bir zeytin ağacına karşılık 5 yeni fidan dikmekle yükümlü olacaktır"