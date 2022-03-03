banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Mart 2022 kira artış oranı belli oldu!
Mart 2022 kira artış oranı belli oldu!
Kayserispor yarı finalde!
Kayserispor yarı finalde!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Nuri Killigil paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Nuri Killigil paylaşımı
Ordu’dan, Rusya’nın Ukrayna operasyonuna tepki
Ordu’dan, Rusya’nın Ukrayna operasyonuna tepki

AK Parti İl Başkanı Başaran’dan zeytinlik açıklaması

Balıkesir AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, zeytinlik üzerinden algı operasyonu yapıldığını iddia ederek, muhalefeti sert dille eleştirdi.

Çevre 03.03.2022, 10:12
AK Parti İl Başkanı Başaran’dan zeytinlik açıklaması

Balıkesir AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, zeytinlik üzerinden algı operasyonu yapıldığını iddia ederek, muhalefeti sert dille eleştirdi.

Son günlerde zeytinlikler üzerinden medyada algı operasyonu yapıldığını söyleyen AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, zeytinlik konusunda açıklamalarda bulundu. Başaran, "Son günlerde yine malum çevrelerce ’Zeytin Ağaçlarının ve alanlarının tahrip edileceği, maden şirketlerine peşkeş çekileceği, Zeytinliklerin yok edileceği’ yönünde basında ve sosyal medya platformlarında algı yürütülmektedir. Muhalefet partisi CHP’nin Balıkesir Milletvekilleri Ahmet Akın ve Ensar Aytekin ile CHP’den belli bir kesim bu algının oluşması için gayret içerisinde olduklarını görüyoruz. CHP’de Enerji’den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Ahmet Akın’ın enerji kaynaklarının sağlanması ve ülkemizdeki enerji ihtiyacının ne durumda olduğunu bilmediği veya görmek istemediği aşikardır. Ortaya koydukları iddia tamamen bilgisizlikten ve Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliği anlama meziyetlerinin düşük olduğundan kaynaklanmaktadır. CHP Milletvekilleri, zeytinlikleri kimin katlettiğini zeytinlik alanlarının kimler tarafından peşkeş çekildiğini görmek istiyorsa haritayı ve kıyı fotoğraflarını şöyle önlerine alıp bir baksınlar. Fethiye’den Çanakkale’ye kadar alanlardaki yerleşim yerlerinin belediyeleri yaklaşık 30-40 senedir CHP’li belediyelerin ellerinde. Hemen hemen yüzde 95’i CHP’li belediyelerin ellerinde ve 30-40 senedir buraları idare ediyorlar. Zeytinlik alanları imara açılmış olan yerleri şöyle bir değerlendirdiklerinde zeytinlikleri kimin katlettiği gayet net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Aslında ben kendilerine daha kısa bir yöntem söyleyeyim. Şöyle aynanın karşısına geçip baktıklarında zeytinlikleri kimin katlettiğini görmüş olacaklar. Zihniyet olarak, parti olarak daha fazla söz söylemeye gerek yok aslında" dedi.

İl Başkanı Başaran, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkesini seven ve ülkesinin dışa bağımlılığını bitirmek isteyen biri bu duruma karşı çıkmaması gerekiyor. Ama ne yazıktır ki, muhalefetteki CHP’li vekiller ve CHP’li belediyeler Enerji Kaynaklarının arttırılması yönündeki gayretimizi, ters algı yaratarak zeytinlikler yok edilecek iddiasını öne sürmekteler. Onların amacı bellidir. Türkiye’nin dışı bağımlılıktan kurtulmaması için üstün gayret gösterdikleri ortadadır. 20 yıllık Ak Parti iktidarından önce 80 yıldır enerji alanında bir çivi dahi çakmayanlar, şimdi dışa enerji alanında dışa bağımlılıktan kurtulmak için çalışan Ak Parti’nin önünü kesmek için yalan siyasetlerine devam ediyorlar. Bu ülkenin enerji için yer altındaki madenine ihtiyacı varsa o maden çıkarıp enerji ihtiyacımızı karşılayacak yatırımlar yapılacaktır. Ülkesinin geleceğini düşünmeyenlerin bu konuda söyleyecek sözleri olamaz. Bu nedenledir ki; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın yayınladığı yönetmelik açık ve nettir. Yayınlanan yönetmeliğe göre CHP’lilerin dediği zeytinimizi yok etmiyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımızın iznine ve uygun görüşüne bağlı olarak yeni alanlar açıp, o alanlara zeytinlerin taşınmasını gerçekleştirecek hükümleri bağlayıcı olarak ortaya koyuyoruz. Kamu yararının gözetilmesi şartıyla, sahada madencilik faaliyetlerinin yürütülmesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın iznine tabi olacaktır. Sahadaki zeytin ağaçları Tarım ve Orman Bakanlığı’nın izni ve uygun görüşüyle, faaliyet yürütülecek saha ile eşdeğer büyüklükteki yeni bir bölgeye taşınacaktır. Zeytin ağaçların kesilmesi söz konusu değildir. Tüm taşıma masrafını faaliyeti yürütecek şirket karşılayacak. Zeytin ağaçlarının taşınacağı bölge, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenecek ve mücbir bir sebep olmadıkça taşınma işlemi olmayacaktır. Zeytin sahasının taşınmasına ilişkin tüm masraflar ve ortaya çıkacak tüm talepler, ilgili sahada maden faaliyeti yürütecek şirket tarafından karşılanacaktır. İlgili firma, taşınan ve tutmayan her bir zeytin ağacına karşılık 5 yeni fidan dikmekle yükümlü olacaktır"

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 25 34
11. Tuzlaspor 25 34
12. Keçiörengücü 25 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Real Sociedad 26 44
7. Villarreal 26 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 26 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18