Ahmetusta Geçidi’nde rengarenk ağaçlar hayran bırakıyor

Karabük-Bartın karayolu Ahmetusta Geçidi’nde sonbaharda yaşanan renk cümbüşü, drone ile havadan görüntülendi.

Karabük-Batın karayolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi’nde ormanlar sonbaharda yeşille birlikte sarı ve kırmızının tonlarına büründü. Yaşanan renk cümbüşü sürücülere seyir zevki yaşatıyor. Farklı renklerin bir araya gelip oluşturduğu eşsiz manzara drone ile havadan görüntülendi.