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Ahlat’ta yarım ay geceyi aydınlattı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünde beliren yarım ay güzel görüntüler oluşturdu.

Çevre 13.09.2021, 22:48
Ahlat’ta yarım ay geceyi aydınlattı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünde beliren yarım ay güzel görüntüler oluşturdu.

Ahlat ilçesinde gün batımı sonrası ortaya çıkan yarım ay görenleri mest etti. İlçede fotoğraf sanatıyla ilgilenen fotoğrafçılar yarım ayın oluşturduğu güzel görüntüyü fotoğraflarken evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar ise, ortaya çıkan muhteşem manzarayı cep telefonlarıyla görüntülenmeye çalıştı.

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