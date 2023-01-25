Son Dakika
Ahlat’ta hilal güzelliği
Bitlis’in Ahlat ilçesinde görülen hilal şeklindeki Ay, görenleri kendine hayran bıraktı.
Çevre 25.01.2023, 20:09
Bitlis’in Ahlat ilçesinde görülen hilal şeklindeki Ay, görenleri kendine hayran bıraktı.
Ahlat ilçesinde gün batımı sonrası Van Gölü’nün üzerinde beliren hilal ilerleyen saatlerde gökyüzünün kararmasıyla daha güzelleşti. Hilal’in gökyüzünde oluşturduğu görüntü hayranlık uyandırırken fotoğraf tutkunları da oluşan güzel görüntüyü fotoğraflamaya çalıştı.