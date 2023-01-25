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Ahlat’ta hilal güzelliği

Bitlis’in Ahlat ilçesinde görülen hilal şeklindeki Ay, görenleri kendine hayran bıraktı.

Çevre 25.01.2023, 20:09
Ahlat’ta hilal güzelliği

Bitlis’in Ahlat ilçesinde görülen hilal şeklindeki Ay, görenleri kendine hayran bıraktı.

Ahlat ilçesinde gün batımı sonrası Van Gölü’nün üzerinde beliren hilal ilerleyen saatlerde gökyüzünün kararmasıyla daha güzelleşti. Hilal’in gökyüzünde oluşturduğu görüntü hayranlık uyandırırken fotoğraf tutkunları da oluşan güzel görüntüyü fotoğraflamaya çalıştı.

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