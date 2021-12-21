Ahlat’ta eğitime 1 gün ara verildi

Bitlis’in Ahlat ilçesinde etkili olan olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçeye bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarında 22 Aralık 2021 Çarşamba günü eğitim öğretime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.