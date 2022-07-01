Ahlat taşına alternatif Güroymak taşı

Bitlis’in Güroymak ilçesinde kütleler halinde çıkarılan taşlar, ev ve mezar yapımında kullanılarak Ahlat taşına da alternatif olarak gösteriliyor.

Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesinde ağırlıkları 1 ile 15 ton arasında değişen dev taşlar, birkaç işlemden geçirilerek kullanıma hazır hale getiriliyor. İş makineleri ile ocaktan çıkarılan dev taşlar, daha sonra insan gücü ile çivi ve balyozlarla parçalara ayrılarak kesime hazırlanıyor. Öncelikli olarak ev ve mezar yapımında kullanılan taşlar, çevre illerin yanı sıra Bursa ve İstanbul’a da gönderilebiliyor.

Çevre illerden daha çok ev yapımı için sipariş edilen bu taşların bir diğer özelliği ise her mevsime uyum sağlamasıdır. Kışın sıcak yazın serin tutma özelliğine sahip Güroymak taşı, vazgeçilmez bina mantolama malzemesi olarak da kullanılıyor. Günde 50 metrekare üretim yapıldığını ifade eden işletmeci Ergün Uras, Güroymak taşının Ahlat taşına nazaran daha sert olduğunu belirtti. 1 ile 15 ton ağırlığındaki dev taşları 4-5 aşamadan geçirerek hazır hale getirdiklerini söyleyen Uras, “Bu taşları iş makinesi yardımıyla çıkarıyoruz. Daha sonra kamyonlara yükleyip döküm sahasına getiriyoruz. 4-5 aşamadan geçtikten sonra duvar ve mezar taşı olarak hazırlanıyor. Bu işin zorluğu var ama güzel tarafı da var, çünkü vatandaşlara yardımcı oluyoruz. Güroymak taşı Ahlat taşına göre biraz daha serttir. Bu taşların özelliği ise kışın sıcak yazın ise serin tutuyor. Ocaktan çıkardığımız taşların ağırlığı 1 ile 15 ton arasında değişiyor. Kamyonlar vasıtası ile buraya getiriyoruz ve burada işçiler çivilerle kırıyorlar. Siparişleri hangi ölçüde geliyorsa o şekilde alıyoruz. Siparişler genellikle ev duvarı ve mezar taşları oluyor. Bursa ve İstanbul’a kadar mezar taşları gönderiyoruz. Ev yapımında kullanılmak üzere Bitlis, ilçeleri ile Muş ve ilçelerine de gönderiyoruz. Günlük ortalama 50 metrekare taş üretimi yapıyoruz” dedi.