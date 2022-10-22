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Ağrı’nın yüksek kesimleri karla kaplandı
Ağrı’da son günlerde etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Çevre 22.10.2022, 15:02
Ağrı’da son günlerde etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Ağrı’nın Doğubayazıt, Taşlıçay ve Diyadin ilçelerine bağlı yüksek kesimlerdeki köylerde geçimlerini hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar, sabah saatlerinde beyaz örtü ile karşılaşınca zor anlar yaşadı. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı yüksek kesimler, beyaz örtüyle seyirlik manzara oluşturdu.