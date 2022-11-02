Ağrı’da termometreler eksi 3 dereceyi gösterdi

Termometrelerin eksi 3 dereceyi gösterdiği Ağrı’da kış kendini göstermeye başladı.

Hava sıcaklıklarının iyice düşmesiyle beraber, Ağrı’da sabah saatlerinde sis ve don meydana geldi. Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar araç camlarının buzla kaplı olduğunu görünce camlarda temizlik yaptı. Su birikintilerinin ve çeşmelerin donduğu kentte yerlerde oluşan buzlar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Vatandaşlardan İbrahim Alptekin, “Sabah uyandığımızda araçlarımız buz tutmuştu. Burası sabahları artık eksi 3-4 derece. Allah hepimize yardımcı olsun, kış soğukları başladı. Artık 5-6 ay kışımız devam eder” ifadelerine yer verdi.