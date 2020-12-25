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Ağrı’da termometreler eksi 22 dereceyi gösterdi
Dondurucu soğukların etkisi altına giren Ağrı’da termometreler eksi 22 dereceyi gösterdi.
Çevre 25.12.2020, 11:23
Dondurucu soğukların etkisi altına giren Ağrı’da termometreler eksi 22 dereceyi gösterdi.Kışın en sert geçtiği illerden biri olan Ağrı’da kış etkisini iyice göstermeye başladı. Hava sıcaklıklarının eksi 22 dereceyi bulduğu kentte hayat olumsuz yönde etkilenirken, gizli buzlanmadan dolayı vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Araç ve iş yerlerinin camları buz tuttu.
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|13
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|15
|18
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|15
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|15
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|14
|13
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|12
|12
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|14
|9
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|3
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|O
|P
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|14
|31
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|26
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|25
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|14
|25
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|14
|24
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|13
|23
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|14
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|14
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|13
|13
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|14
|12
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|14
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
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|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
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|26
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|14
|24
|6. Sevilla
|13
|23
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|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
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|13. Deportivo Alaves
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|17
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|15
|15
|15. Levante
|14
|15
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|13
|15
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|15
|15
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|14
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|14
|12
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|15
|12
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