Ağrı’da sis ve don etkili oldu

Ağrı’da sabah saatlerinde sis ve don meydana geldi.

Kış mevsiminin en sert geçtiği illerden olan Ağrı’da sabah saatlerinde sis ve don meydana geldi. Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, araç camlarının buzla kaplı olduğunu görünce camları temizledi. Su birikintilerinin donduğu ve yerlerde soğuk havanın etkisiyle buzların oluştuğu kentte, vatandaşlar zor anlar yaşadı.