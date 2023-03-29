Ağrı’da şiddetli fırtına çatı ve tabelaları yerinden söktü

Ağrı’da öğleden sonra etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle çatılar ve birçok iş yeri tabelası uçtu.

Meteorolojinin dün şiddetli rüzgar ve fırtınanın olacağı yönünde olan uyarısının ardından Ağrı’da bugün şiddetli rüzgar ve fırtına meydana geldi. Çıkan fırtınanın şiddeti nedeniyle cami ve evlerin çatıları uçarken iş yerlerinin tabelaları yerinden söküldü.