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Ağrı’da şiddetli fırtına çatı ve tabelaları yerinden söktü
ÇIKAN FIRTINANIN ŞİDDETİ NEDENİYLE CAMİ VE EVLERİN ÇATILARI UÇARKEN İŞ YERLERİNİN TABELALARI YERİNDEN SÖKÜLDÜ.
Çevre 29.03.2023, 15:46
Ağrı’da öğleden sonra etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle çatılar ve birçok iş yeri tabelası uçtu.
Meteorolojinin dün şiddetli rüzgar ve fırtınanın olacağı yönünde olan uyarısının ardından Ağrı’da bugün şiddetli rüzgar ve fırtına meydana geldi. Çıkan fırtınanın şiddeti nedeniyle cami ve evlerin çatıları uçarken iş yerlerinin tabelaları yerinden söküldü.