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Ağrı’da sıcak su havada dondu
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, dondurucu soğuğu gözler önüne sermek için kaynar suyu havaya attı.
Çevre 30.12.2021, 11:02
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, dondurucu soğuğu gözler önüne sermek için kaynar suyu havaya attı.
Belediye Başkanı Savcı Sayan dondurucu soğuğun etkisini göstermek için, termometreler eksi 22 dereceyi gösterdiğinde Ağrı Belediyesi önünde kaynar suyu havaya attı. Havaya atılan sıcak su, dondurucu soğuğun etkisiyle saniyeler içinde dondu. Başkan Sayan görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.