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Ağrı’da kızıla boyanan gökyüzü büyüledi

Ağrı’da gün batımı sırasında kızıla bürünen gökyüzü manzarasıyla görenleri hayran bıraktı.

Çevre 31.08.2021, 09:08
Ağrı’da kızıla boyanan gökyüzü büyüledi

Ağrı’da gün batımı sırasında kızıla bürünen gökyüzü manzarasıyla görenleri hayran bıraktı.

Merkeze bağlı Küpkıran Mahallesi’nde bulunan Küpkıran Tepesi ve Murat Nehri’nde, gün batımıyla birlikte kızıla bürünen gökyüzü görsel şölen sundu. Kimi çocuklar bulutların arasından yansıyan güneş ışınlarının altında Murat Nehri’ne girip serinlerken kimi çocuklarda Küpkıran tepesinde el ele tutuşup oyunlar oynadı. Eşsiz manzarasıyla kendine hayran bırakan gün batımını izleyenler ise, fotoğraf çekerek güzel anları ölümsüzleştirdi.

Arkadaşlarıyla beraber serinlemek için Murat Nehri’ne geldiğini söyleyen Berat Doğan, “Van’dan Ağrı’ya seyahat için geldim. Gün batımı çok güzeldi fotoğraf çektik. Bugün çok sıcaktı biz de arkadaşlarla beraber Murat Nehri’ne geldik girdik. Su çok serin ve güzeldi. Manzara da çok güzeldi” şeklinde konuştu.

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