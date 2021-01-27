Ağrı’da kış manzarası göz kamaştırıyor

Kışın en belirgin şekilde hissedildiği Ağrı’da oluşan kış manzarası, ortaya göz kamaştıran kartpostallık görüntüler çıkardı.

Türkiye’nin en çok kar alan illerinden olan, uzun ve çetin kış şartlarının yaşandığı illerin başında gelen Ağrı’da, kış manzaraları göz kamaştırıyor. Kentin beyaza bürünmesiyle dere ve nehirler, camiler, karla bütünleşen dağ ve tepeler ortaya eşsiz bir manzara çıkardı.

Tarihi yerler ve doğa açısından zengin bir yer olan Ağrı’da kar, güneş ve doğal güzelliklerin birleşmesiyle oluşan eşsiz görüntüler, fotoğraf tutkunlarına doğal bir stüdyo ortamı sunuyor.