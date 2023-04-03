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Ağrı’da kar yağışının ardından don etkili oldu

AĞRI GÜNE SOĞUKLA UYANDI

Çevre 03.04.2023, 06:37
Ağrı’da kar yağışının ardından don etkili oldu

Ağrı’da bir süre önce etkili olan kar yağışının ardından don meydana geldi.

Her yıl kış aylarını yoğun kar yağışı altında geçiren Ağrı’da bu yıl etkili olmayan kar, Nisan ayında kenti beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışının ardından yeniden beyaza bürünen kentte, sabah saatlerinde don meydana geldi. Ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluşurken vatandaşlar çatılarda kar temizliği yaptı.

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