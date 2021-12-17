Ağrı’da kar yağışı etkisini gösterdi

Sis ve kar yağışının etkili olduğu Ağrı’da vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kış mevsiminin en belirgin hissedildiği illerin başında gelen Ağrı’da, soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Yağışla birlikte yeniden beyaz örtüye bürünen kentte, ağaçlar ve araçlar karla kaplandı. Yağışın yanı sıra etkili olan sis nedeniyle nedeniyle Ağrı-Erzurum kara yolundaki sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.