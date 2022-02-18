Ağrı’da kar yağışı etkili oldu

Ağrı’da etkili olan kar yağışının ardından kent yeniden beyaz örtüye büründü.

Kış mevsiminin en etkisini en fazla hissettirdiği illerin başında gelen Ağrı’da etkili olan kar yağışının ardından kent beyaz örtüye büründü. Hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği kentte ağaçlar ve araçlar karla kaplandı. Karla beraber ortaya ortaya güzel manzaralar da çıktı.