Ağrı’da “Kar Kaplanları” kapanan yollar için seferber oldu

Ağrı’da kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için “Kar Kaplanları” seferber oldu.

Ağrı’da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı. Kapanan yolların ulaşıma açılması için, İl Özel İdaresi’nin karla mücadele ekipleri 82 iş makinası, 91 personel ve 8 mobil ekip ile mesai yapmaya başladı. Kar kaplanları olarak bilinen ve kar kalınlığının metrelerce yüksekliğe ulaşan yerleri büyük çabalarla temizleyen ekipler, Taypınar, Sağırtaş, Ortakent, Başkent ve Aşağıkent köylerinin ulaşıma açılması için büyük bir titizlikle çalışanlarını gerçekleştirdi.