Ağrı’da kar altında kalan ağaçlar göz kamaştırdı

Ağrı’da etkili olmaya devam eden kar yağışı nedeniyle kar altında kalan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Ağrı’da Mart ayında etkili olmaya devam kar yağışıyla birlikte Selahaddin Eyyubi Parkında bulunan ağaçlarda eşsiz manzaralar oluştu. Etkili olan kar yağışının ardından ağaçların ve dalların üzerinde biriken karlar özellikle kış mevsiminde ziyaretçilerine farklı bir atmosfer sunuyor.

Tarihi yerler ve doğa açısından zengin bir yer olan Ağrı’da kar, güneş ve doğal güzelliklerin birleşmesiyle oluşan eşsiz görüntüler, şehrin gürültüsünden kaçmak isteyen ve fotoğraf tutkunu vatandaşlar için uğrak mekan oluyor.