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Ağrı’da güneşin batışı hayran bıraktı

Ağrı’da güneşin batışının anbean kaydedildiği görüntüler hayran bıraktı.

Çevre 14.07.2022, 10:20
Ağrı’da güneşin batışı hayran bıraktı

Ağrı’da güneşin batışının anbean kaydedildiği görüntüler hayran bıraktı.

Ağrı’nın Küpkıran Mahallesinde bulunan Küpkıran tepesinde güneşin batışına yakın saatlerde, tepeye kurulan bir kamera ile yaklaşık bir saat boyunca güneşin batışı anbean kaydedildi. Ortaya çıkan görüntülerde güneş tam batarken ve batımın ardından gökyüzünde kırmızının tonlarının oluşturduğu güzellik kendine hayran bıraktı.

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