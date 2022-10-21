Ağrı’da çiftçilere hibe ile tohum dağıtımı yapıldı

Ağrı’da “Ata Yadigarı Kırik Buğday Projesi” ile çiftçilere buğday tohumu ve yem bitkisi tohumu dağıtımı yapıldı.

Tarım Bakanlığı ve Ağrı Valiliği destekleriyle TAKEP Projesi kapsamında hayata geçirilen Yem Bitkileri Projesi ve Ata Yadigarı Kırik Buğday Yetiştiriciliği Projesi ile Tarım Park’ta Tohum Dağıtım Töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, 250 çiftçiye yüzden 50 hibe ile toplam 100 bin kilogram yem bitkisi tohumu ve 90 çiftçiye ise yüzde 75 hibe ile toplamda 27 bin kilogram buğday tohumu dağıtıldı.

Programda konuşan Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, göreve başladığı ilk günden beri Ağrı’nın potansiyellerini keşfetmeye gayret ettiklerini dile getirerek, Ağrı’nın gelişen birçok sektörü içerisinde tarım sektörünün de potansiyelinin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi için çeşitli çalışmalar yapıldığını belirtti.