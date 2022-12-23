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Ağrı’da Aralık ayında bahar havası

Aralık ayının son günleri olmasına rağmen bahar havasının hakim olduğu Ağrı’da vatandaşlar güzel havanın tadını çıkarıyor.

Çevre 23.12.2022, 13:31 23.12.2022, 13:58
Ağrı’da Aralık ayında bahar havası

Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen ve her yıl Kasım ayında kar ve soğuk havanın etkisine giren Ağrı’da Aralık ayının son günleri olmasına rağmen bahar havası etkili oluyor. Kış mevsiminde güzel olan havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar ise doğaya çıkıp balık tutarak keyifli vakit geçiriyor.

#ağrı aralık #çevre
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