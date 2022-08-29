Ağrı’da 5 bin adet kaz palazı üreticiye dağıtıldı

Ağrı’da kaz varlığının ve yetiştiriciliğinin arttırılması amacıyla 100 çiftçiye 5 bin kaz palazı dağıtıldı.

Ağrı Valiliği öncülüğünde ve İl Özel idaresinin destekleriyle bölgede kaz varlığının ve yetiştiriciliğin arttırılması amacıyla hayata geçirilen Kaz Palazı Projesi kdahilinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından TRT Park’ında program düzenlendi.

Programda konuşan Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, göreve başladığı ilk günden beri Ağrı’nın potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik projeler yaptıklarını söyleyerek, özellikle kaz yetiştiriciliği Kars ilimizin isim babalığını yaptığı ama aslında tüm bölgemizde önemli bir faaliyet alanı olan ve gerekli destek verilirse ve vatandaşlar sahip çıkarsa daha da iyi noktalara gelecek alanlardan bir tanesi. Bu yıl kaz palazı dağıtımı planı yaptık. Bugün çok şükür hep beraber bunu gerçekleştiriyoruz. Gayemiz Türkiye’nin her tarafına nam salmış kaz yetiştiriciliği potansiyelini hayata geçirmek ve komşu ilimiz Kars’ı bu pazardan aldığı ve belki de yine de onlara destek vererek bizlerde bu sektörden istifade etmek istiyoruz. Bizler 5 bin tane kaz palazını üreticimize dağıtmış olacağız” ifadelerine yer verdi.

Konuşmalarının ardından Vali Dr. Osman Varol, hayırlı ve bereketli olması temennisiyle, "Kaz Palazı Projesi" çerçevesinde kaz yetiştiriciliğiyle uğraşan çiftçilere kaz palazlarını teslim etti.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, Tarım ve Orman Müdür Vekili Zeki Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Kasım Bulan ve vatandaşlar katıldı.