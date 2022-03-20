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Ağrı ilkbaharda yeniden beyaza büründü
Ağrı’da etkili olan yoğun kar yağışının ardından kent yeniden beyaza büründü.
Çevre 20.03.2022, 13:20
Ağrı’da etkili olan yoğun kar yağışının ardından kent yeniden beyaza büründü.
Kış mevsiminin etkisini en çok hissettirdiği illerin başında gelen Ağrı’da dün akşam saatlerinde başlayan etkisini arttırdı. Kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplanan kentte ilkbahar mevsiminde kara kışı aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Kar nedeniyle sürücülerin zor anlar yaşadığı kentte, evler kar altında kaldı. Kar yağışı nedeniyle 362 köy yolu ulaşıma kapandı.