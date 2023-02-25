Ağrı Dağı’ndan kartpostallık görüntü

"Türkiye’nin çatısı” olarak bilinen Ağrı Dağının kartpostallık görüntüsü "Doğunun Çukurova’sı" Iğdır’da görüntülendi.

5 bin 137 metre yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı’na geçen yıllara göre bu yıl az kar yağdı. Karla beyaza bürünen ve Iğdır’ın her yerinden görülebilen Ağrı Dağı görenleri de kendine hayran bırakıyor. Dağın ortaya çıkan görüntüsü adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu.