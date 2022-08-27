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Ağrı Dağı’nda “Kadına Şiddete Hayır” tırmanışı yapıldı
Ağrı’da sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde “Kadına Şiddete Hayır” temalı Ağrı Dağı tırmanışı düzenlendi.
Çevre 27.08.2022, 15:29
Ağrı’da sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde “Kadına Şiddete Hayır” temalı Ağrı Dağı tırmanışı düzenlendi.
2022 yılının Ağrı Dağı yılı ilan edilmesinin ardından Doğubayazıt’ta Nuh’un Gemisi Arama Kurtarma Derneği ve 12 sivil toplum kuruluşunun öncülüğünde “Kadına Şiddete Hayır” temalı Ağrı Dağı tırmanışı düzenlendi. Tırmanışa, İstanbul-Manisa-Tekirdağ-Urfa- Antalya ve Türkiye’nin farklı illerinden 20 kadın sporcu katıldı. Tırmanış 31 Ağustos tarihine kadar devam edecek.
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|10
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|3
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|3. Başakşehir
|3
|7
|4. Beşiktaş
|3
|7
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|3
|6
|6. Giresunspor
|3
|6
|7. Galatasaray
|3
|6
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|6
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|3
|6
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|5
|11. Alanyaspor
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|12. Kayserispor
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|3
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|3
|2
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|1
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|1
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|2
|0
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|2
|0
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|3
|0
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|3
|0
|Takımlar
|O
|P
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|3
|7
|2. Bodrumspor
|2
|6
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|2
|4
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|2
|4
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|2
|4
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|4
|7. Bandırmaspor
|1
|3
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|2
|3
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|2
|3
|10. Adanaspor
|2
|2
|11. Erzurumspor
|2
|2
|12. Rizespor
|2
|2
|13. Denizlispor
|2
|1
|14. Altınordu
|2
|1
|15. Keçiörengücü
|2
|1
|16. Tuzlaspor
|2
|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|18. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|19. Altay
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|3
|9
|2. M.City
|3
|7
|3. Leeds United
|3
|7
|4. Tottenham
|3
|7
|5. Brighton
|3
|7
|6. Newcastle
|3
|5
|7. Fulham
|3
|5
|8. Brentford
|3
|4
|9. Crystal Palace
|3
|4
|10. Nottingham Forest
|3
|4
|11. Southampton
|3
|4
|12. Chelsea
|3
|4
|13. Aston Villa
|3
|3
|14. M. United
|3
|3
|15. Bournemouth
|3
|3
|16. Liverpool
|3
|2
|17. Everton
|3
|1
|18. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|19. Leicester City
|3
|1
|20. West Ham United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|9
|2. Villarreal
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|6
|4. Osasuna
|3
|6
|5. Barcelona
|2
|4
|6. Rayo Vallecano
|2
|4
|7. Athletic Bilbao
|2
|4
|8. Celta Vigo
|3
|4
|9. Atletico Madrid
|2
|3
|10. Girona
|3
|3
|11. Valencia
|2
|3
|12. Real Sociedad
|2
|3
|13. Almeria
|2
|1
|14. Sevilla
|2
|1
|15. Mallorca
|2
|1
|16. Espanyol
|2
|1
|17. Elche
|2
|1
|18. Real Valladolid
|2
|1
|19. Cadiz
|2
|0
|20. Getafe
|2
|0
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