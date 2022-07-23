banner528

banner549

banner547

Son Dakika
TÜGVA, İBB'ye karşı açtığı tahliye davasını kaybetti
TÜGVA, İBB'ye karşı açtığı tahliye davasını kaybetti
Bursalılar sezon finalini 90’lar ile yaptı
Bursalılar sezon finalini 90’lar ile yaptı
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz transferini duyurdu
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz transferini duyurdu
AB: “Türkiye’yi takdir ediyoruz”
AB: “Türkiye’yi takdir ediyoruz”

Ağrı Dağı Milli Parkı yosun tutmaya başladı

Türkiye’nin çatısı 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı’nın eteklerinde yer alan Ağrı Dağı Milli Parkı yosun tutmaya başladı.

Çevre 23.07.2022, 11:30
Ağrı Dağı Milli Parkı yosun tutmaya başladı

Türkiye’nin çatısı 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı’nın eteklerinde yer alan Ağrı Dağı Milli Parkı yosun tutmaya başladı.

Iğdır sınırları içinde yer alan Karasu ve Bulakbaşı sulak alanlar olaraktan da bilinen doğal güzelliği ile birçok canlıya ev sahipliği yapan Ağrı Dağı Milli Parkı yosun tutmaya başladı. Her yıl tekrarlanan ve sonbahar ayında artan yosunlaşma ile birlikte bazı canlılar da zor anlar yaşıyor. Iğdır’da sulak alanlarının az olmasıyla çoğu kuş türünün yaşadığı bu alanda birçok kuş türünü görmek de mümkün. Ayrıca halk arasında "esrarengiz fare" olarak adlandırılan su maymunlarının Iğdır’da en çok bulunduğu bölgelerden biri de Ağrı Dağı Milli Parkı.

Yorumlar (0)
28°
açık