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Ağrı Dağı Milli Parkı, kuşlara kışın da ev sahipliği yapıyor
Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesi sınırları içinde yer alan Ağrı Dağı Milli Parkı, kışın da kuşlara ev sahipliği yapıyor.
Çevre 11.01.2023, 12:29
Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesi sınırları içinde yer alan Ağrı Dağı Milli Parkı, kışın da kuşlara ev sahipliği yapıyor.
İklimi ve coğrafi koşullarıyla "Doğu’nun Çukurova’sı" olarak bilinen Iğdır’da, kış ayı olmasına rağmen kar yağmadı. Kar yağmaması ile birlikte havaların da serin geçmesiyle kış aylarında göç eden bazı kuşlar göç etmedi.
Iğdır’da birçok kuş çeşidinin bulunduğu, kentin sınırları içinde yer alan Türkiye’nin en büyük milli parklarından ve yaban hayatı merkezi haline gelen Ağrı Dağı Milli Parkı’nda, bu kuşların hepsine rastlamak mümkün. Bu kış ayında da milli parkın birçok türde kuşa ev sahipliği yapacağı görülüyor.