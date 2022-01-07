Ağrı Dağı beyaz gelinliği ile görenleri büyülüyor

Türkiye’nin en yüksek rakımlı noktası olan Ağrı Dağı, kar yağışı sonrası manzarası ile görenleri büyülüyor.

5137 metre yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek rakımlı noktası olan Ağrı Dağı, kışın beyaza bürünmesi ile farklı bir güzellik sunuyor. Yüksekliği nedeniyle "Türkiye’nin çatısı" olarak bilinen Ağrı Dağı, Iğdır merkeze bağlı Karagüney köyünde ise tüm ihtişamıyla izlenebiliyor. Köyde çok güzel fotoğraflar çekildiğini belirten köy sakinlerinden Hamit Savaş, vatandaşları Ağrı Dağı fotoğrafını bir de kendi köylerinde çekmesini istedi. Savaş, “Ağrı Dağı güzel görüntüsü ile şahlandırıyor. Türkiye’de Ağrı Dağı’nın en güzel görüntüsü bizim köydedir. Güzel manzara fotoğrafı çekmek için herkesi buraya bekliyoruz” dedi.