Ağrı, beyaz örtüsüyle göz kamaştırıyor

Ağrı’da bir süredir etkili olan kar yağışıyla birlikte ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Kış mevsiminin en belirgin hissedildiği illerin başında gelen Ağrı şehir merkezinde ve köylerde kar yığınları seyrine doyulmaz görüntüler oluşturuyor. Günlük yaşamı zorlaştırmasına rağmen güneşle beraber parlayan karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar, doğayla buluşarak fotoğraf çekti. Karla beraber gelen soğuk havadan dolayı zorluk çektiğini söyleyen öğrenciler ise tatilin uzamasını istediklerini dile getirdi.