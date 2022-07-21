Ağrı Belediyesi ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor

Ağrı Belediyesi, yaz aylarında vatandaşların haşerelerden doğacak rahatsızlıklarını gidermek ve yaşam kalitesini arttırmak için kentin tüm noktalarında ilaçlama çalışması yapıyor.

Ağrı Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğüne, yaz sıcaklıklarının devam ettiği bu günlerde, vatandaşların daha rahat vakit geçirmesini sağlamak ve sineklerin verdiği rahatsızlıkları azaltmak için ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yaz aylarında yapılan ilaçlama çalışmaları sıcak günlerde vatandaşların yaşam kalitesini artırıyor. Her gün yapılan ilaçlama ile kentin tüm bölgeleri sinek ve haşereden bertaraf ediliyor.

Uzman ekipler tarafından hazırlanan ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı’ndan onaylı olan ilaçlar sıcak yaz aylarında oluşan mikropların, bakterilerin insana ve çevreye olan etkisini minimum seviyeye indiriyor.

Vatandaşların sağlığını tehlikeye atmayacak düzeyde hazırlanan ilaçlama sezon sonuna kadar belirli aralıklarla Mist Blower ULV İlaçlama cihazı ile devam edecek.