‘Ağlayan Gelinler’den görsel şölen

Batman’ın Sason ilçesinde yaklaşık 2 bin rakımlı dağlık bölgelerde açan, halk arasında "ağlayan gelin", “kerbela çiçeği” ve "hüzün çiçeği" olarak adlandırılan ters laleler, görsel şölen sunuyor.

Sason ilçesinde Yavuz Sultan Selim’in Çaldıran seferi sırasında konakladığı Sultan Yaylası başta olmak üzere Helkıs ve Sıngıtur Dağları ile ile Kaşyayla ve Şillek Yaylası’nda açan ters laleler, amatör ve profesyonel fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu. Batman, Antalya, İstanbul ve Diyarbakır’dan gelen fotoğrafçılar, sabah saat 06.00’da yaptıkları zorlu tırmanışın ardından ters laleleri ve normal Sason lalelerini fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.

Doğa fotoğrafçılarından gazeteci Selman Tür, ters lalenin bölgenin endemik zenginliklerinden biri olduğunu söyledi. Gerekirse burada ters lale festivali yapılarak dünyaya duyurulması gerektiğini belirten Tür, “Bölgemiz bunca güzellikler, zenginlikler arasında ne yazık ki, yıllarca olumsuzluklarla adı duyuruldu. Artık gün, bu güzellikleri duyurma günü olduğuna inanıyorum. Kentimizi, bölgemizi bu güzelliklerle tanıtmak, duyurmak lazım. Her yıl buralara çıkıyoruz. Ama ne yazık ki, tanıtım noktasında bölgenin eksikleri var. İnşallah kaymakamımız sesimizi duyar ve bu konuda çalışma başlatır. Bu konuda üstümüze düşen bir şey olursa da hazırız” dedi.

Doğa fotoğrafçılarından Sabahattin Atalay ise, ters lalelerin fotoğrafını çekmek ve bu görsel şöleni görmek için Nisan sonu Mayıs ayını adeta iple çektiklerini, bu yıl da ters lalelerin fotoğrafını çekmenin sevincini yaşadığını ifade etti. Yorucu bir dağ yolculuğundan sonra lalelerin yetiştiği alana geldiklerini kaydeden Atalay, "Sason ilçesi ile Yücebağ beldesi arasındaki dağlık bölgedeyiz. 2 saati aşan bir yolculuğun ardından ters lale bölgesine ulaştık. Evet, yorulduk ama bu manzarayı gördükten sonra bütün yorgunluğumuzu unuttuk" şeklinde konuştu.

Antalya’dan Batman’a atanan öğretmen Ali Özkan da, bugüne kadar sadece kitaplardan gördüğü manzara karşısında şaşkına döndüğünü söyledi. Her fırsatta bölgeye çıktığını belirten İsa Bozkır ise, seslendirdiği türkülerle fotoğraf tutkunlarının kulaklarının pasını sildi.