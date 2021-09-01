Ağlara kasa kasa istavrit takıldı

Kırklarelili balıkçılar, yasağın kalkması ile birlikte Karadeniz sularına istavrit bolluğu yaşadı.

Denizlerdeki av sezonu, 1 Eylül tarihi itibariyle sona ermesiyle Karadeniz’e kıyısı olan Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesindeki balıkçılar ilk gün heyecanı yaşadı. Gece ayın olmaması nedeniyle gün doğumunu bekleyen balıkçılar yaklaşık 100 ağ attı. Balıkçıların çoğu yaklaşık 80 kasa ile limana geri döndü.

İlk gün, ilk ağda 40 kasa istavrit yakalayan Balıkçı Halil Kurt ilk gün beklediklerini aldığını belirterek, "Beklediğimizi aldık, Allah’a şükürler olsun. İlerleyen zamanda balık yoğunlaşacak. Ekim ve kasım arasında fırtınalara bağlı yoğunluk artar. Palamut biraz zayıf. Ama yine de Allah’ın dediği olur. Allah ne verirse onu yiyeceğiz. Bugün sarı kuyruk istavrit yakaladık. İstavritin kilosunu 20 liradan satacağız. Yani kasada 15 kilo gelse kasası 300 liradan satacağız. İstavritin boyutu bu sene güzel" dedi.