Ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman’da ağır hasar alan binaların yıkımına devam ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli iki ayrı depremde Adıyaman’da hasar alan yaklaşık 28 bin bina, iş makineleri aracılığıyla yıkılıyor. Toplam 68 bin 12 bağımsız birimin yıkık ve yıkılacağı Adıyaman’da iş makineleri yoğun bir şekilde çalışıyor. Polis ekipleri, güvenlik şeridi çekip çevre güvenliği alırken kepçe, dozer ve hidrolik makaslar da binaların yıkımını gerçekleştiriyor.