Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Esentepe Mahallesi Kurmaylar Sitesinde meydana geldi. Ağaca çıkan bir kedinin inemediğini fark eden vatandaşlar Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler itfaiye merdivenin yardımıyla kediyi mahsur kaldığı yerden kurtararak doğal ortamına bıraktı.