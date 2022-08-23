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Ağaçta mahsur kalan karga kurtarıldı

Kars’ta ayağına dolanan iple ağaçta mahsur kalan karga, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Uzun süre ağaçta mahsur kalan kargaya itfaiye eri su içirerek serinlemesini sağladı.

Çevre 23.08.2022, 10:38
Ağaçta mahsur kalan karga kurtarıldı

Kars’ta ayağına dolanan iple ağaçta mahsur kalan karga, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Uzun süre ağaçta mahsur kalan kargaya itfaiye eri su içirerek serinlemesini sağladı.

Merkez Kayabaşı Sokak’ta ağaçta sallanan kargayı gören vatandaşlar durumu İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, ağaçta asılı kalan ve kanatlarının üzerinde yaralar oluşan kargayı itfaiye aracının merdiveni aracılığıyla ulaştı. İtfaiye eri elindeki bıçakla önce ağaçtan ipi keserek kargayı güvenli bir şekilde muhafaza altına aldı. Daha sonra karganın ayağına dolaşan ipi kesen itfaiye ekipleri, kargaya su içirdi. Uzun süreden beri ağaçta mahsur kaldığı anlaşılan karga daha sonra itfaiye müdürlüğüne getirildi.

İtfaiye Müdürlüğü’ne getirilen aç ve yaralı olan karga Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Kars Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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