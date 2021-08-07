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Ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde gece saatlerinde ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Çevre 07.08.2021, 11:05
Ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde gece saatlerinde ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, yangın, gece saatlerinde Birecik ilçesine bağlı Mezra Mahallesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle mahalledeki ağaçlık alan ve tarım arazisinde çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Olayla ilgili inceleme çalışmaları başlatıldı.
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