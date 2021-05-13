banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Mehmetçiğin bayramı ‘vatan' nöbeti
Mehmetçiğin bayramı ‘vatan' nöbeti
Evin anahtarını ailesine veren eş şimdi yandı
Evin anahtarını ailesine veren eş şimdi yandı
Suudi Arabistan Kralı Selman, Filistin halkına destek verdi
Suudi Arabistan Kralı Selman, Filistin halkına destek verdi
Rusya'dan çözüm hamlesi: Acil toplanmamız gerekiyor
Rusya'dan çözüm hamlesi: Acil toplanmamız gerekiyor

Ağaçların suya yansıması kartpostalık görüntüler oluşturdu

Kars ovasında 260 bin dekar, Digor ovasında 215 bin dekar olmak üzere toplam 475 bin dekar zirai arazinin pompajsız borulu sistem sulama şebekesiyle sulanması sağlayacak olan Kars Barajı Gölü’nde kalan ağaçların suya yansıması kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Çevre 13.05.2021, 08:47
Ağaçların suya yansıması kartpostalık görüntüler oluşturdu

Kars ovasında 260 bin dekar, Digor ovasında 215 bin dekar olmak üzere toplam 475 bin dekar zirai arazinin pompajsız borulu sistem sulama şebekesiyle sulanması sağlayacak olan Kars Barajı Gölü’nde kalan ağaçların suya yansıması kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Yaklaşık 250 kuş türüne de ev sahipliği yapan Kars Baraj Gölü, Bayram sabahı görenleri adeta büyüledi. Su içerisinde filizlenen ağaçlar havadan görüntülendi. Doğasıyla, kuş sesleriyle bütünleşen göl, suların yükselmesiyle birlikte eski Kars-Göle-Ardahan karayolunu da sular altında bıraktı.

Bahar ile birlikte canlanan bitki örtüsü, çevresindeki sular altında kalan ağaçlar, su kuşları görsel şölen sunuyor. Muhteşem doğasının yanı sıra, göl ile birlikte yeşilin uyum içerisinde ortaya çıktığı eşsiz manzara, fotoğraf sanatçılarının da ilgi odağı oluyor.
Yorumlar (0)
17°
açık