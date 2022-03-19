Ağaçlar baharda yeşil yerine beyaza büründü

Şırnak’ta Mart ayında kar yağışıyla birlikte ağaçlar, yeşil yerine beyaza büründü.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde aylardır etkisini sürdüren kar yağışı, Mart ayında da devam ediyor. Her yıl bu vakitlerde yeşile bürünen ağaçlar bu yıl beyaza büründü. Soğuk hava ve kar etkisini sürdürünce bahar Şırnak dağlarına gelmedi. Beyaza bürünen ağaçlar ve dağlar Karadeniz’i aratmadı. Kartpostallık görüntüler oluştu.