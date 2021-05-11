Ağaçlandırma seferberliğinde vatandaş ve belediye işbirliği

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören`de kayalık alanlara bile ağaç diktik. Sevgi ile inanarak yaparsanız kayada da bozkırda da ağaç biter. Yeşil sokaklar, yeşil mahalleler, yeşil Keçiören, yeşil Ankara ve yeşil Türkiye hedefiyle ilçemizdeki sokaklarımızın tamamını ağaçlandıracağız. Vatandaşlarımızla işbirliği içinde şehrimizi yeşillendirip ve güzelleştireceğiz” dedi.

Keçiören Belediyesi, ilçede kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak için başlattığı ağaçlandırma seferberliğini tüm hızıyla sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri cadde, sokak, park ve ağaçlandırma alanlarındaki ağaç dikme çalışmalarını tam kapanma döneminde de ara vermeden devam ettirirken dikilen her bir ağacı mahalle sakinlerinin zimmetine sunarak onları koruma altına alıyor.

Belediye dikiyor vatandaş koruyor

Keçiören’i, Türkiye’de kişi başına düşen yeşil alan miktarı bakımından ilk sıralara taşıyacaklarını söyleyen Başkan Altınok, "Her sokağımızı ağaçlandırıyor ve bu ağaçların sorumluluğunu da çocuklarımıza ve mahallelerimizdeki vatandaşlarımıza veriyoruz. Daha yaşanabilir bir Türkiye için belediyemizin tüm imkânlarını seferber ediyoruz. Keçiörenlilerin de desteğiyle şehrimizi yeşil cenneti haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.