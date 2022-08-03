banner549

banner547

Son Dakika
Temmuz’da en fazla ilaç fiyatları arttı
Temmuz’da en fazla ilaç fiyatları arttı
Tayvan liderinden Pelosi’ye şeref madalyası
Tayvan liderinden Pelosi’ye şeref madalyası
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Kavurucu sıcakta buğday hasadı
Kavurucu sıcakta buğday hasadı

Ağaca takılan yaralı karganın imdadına itfaiye yetişti

Sakarya’nın Hendek ilçesinde ağaca takılan yaralı kargayı itfaiye ekipleri kurtardı.

Çevre 03.08.2022, 18:14
Ağaca takılan yaralı karganın imdadına itfaiye yetişti

Sakarya’nın Hendek ilçesinde ağaca takılan yaralı kargayı itfaiye ekipleri kurtardı.

Hendek ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan ağaçlardan birine karga takıldı. Yaralanan kargayı gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince yaralı karga bulunduğu yerden kurtarıldı. Ağaçtan indirilen karga daha sonra belediye zabıta ekiplerine teslim edildi.

Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu