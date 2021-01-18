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Ağaç tüneller kar güzelliği ile mest ediyor
Karabük-Bartın arasında bulunan ve her mevsim ayrı bir güzellik oluşturduğu ağaç tünellerde kar yağışıyla birlikte seyrine doyumsuz manzara ortaya çıktı.
Çevre 18.01.2021, 12:36
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Karabük-Bartın arasında bulunan ve her mevsim ayrı bir güzellik oluşturduğu ağaç tünellerde kar yağışıyla birlikte seyrine doyumsuz manzara ortaya çıktı.
Karabük - Bartın karayolunda yer alan 1. derecede SİT alanı ilan edilen 9 kilometrelik ağaç tüneller yoğun kar yağışı sonrası ortaya çıkan güzelliği ile sürücülere eşsiz bir manzara sundu. Kar yağışıyla birlikte ağaçlardan oluşan tüneli andıran beyaz manzara, görenleri mest etti. Bölgede kar yağışı devam ederken, yaşanılabilecek olumsuzluklara karşı ise kara yolları ekipleri yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yoğun kar yağışının devam edeceği ve turuncu uyarı verirken, yaşanacak olumsuzluklara karşı sürücülerin ise dikkatli olması istendi.
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